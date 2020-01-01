«الصحة» توضح إجراءات تطهير الكمامات القماش

كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراءات تطهير الكمامة القماش عند ارتدائها لأول مرة، لافته إلى أنه عند الإستخدام يجب غسلها فى درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة مئوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة.وأشارت الوزارة إلى ضرورة تجفيف الكمامة القماش تحت أشعة الشمس المباشرة ثم كيها.كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 31066 حالة حتى اليوم.وأعلنت عن تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و4480 حالة وفاة.وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن الفيروس، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".