ارتفاع وتيرة الإصابات بكورونا فى غزة يضغط على المنظومة الصحية

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم الجمعة، على أن وباء "كورونا" ما زال في حالة الانتشار وتزايد الإصابات يزيد من الحالات الخطيرة والحرجة.وقال القدرة: "ارتفاع وتيرة الإصابات يمثل تحديًا كبيرًا وضغطًا على المنظومة الصحية".وأضاف: "الحالة الوبائية غير مطمئنة وهذا يتطلب الحذر الشديد وتضافر الجهود والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، منوهًا إلى أن التهاون والاستهتار سيزيدان من بؤر التفشي داخل مناطق قطاع غزة وسيتجه بالمجتمع نحو الأسوأ.وتابع لقدرة: "فصل الشتاء أرض خصبة لانتشار الفيروسات وتداخل الأعراض مع الأنفلونزا الموسمية، وقد نجد أنفسنا أمام أعداد متزايدة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة".وأردف: أن المطلوب من جميع فئات المجتمع أن يكونوا صمام أمان لنجاح جهود مواجهة الجائحة وتثبيط الانتشار من خلال تعزيز ومتابعة الالتزام بالضوابط الصحية، مشددًا على أن وزارة الصحة تتعامل مع مستجدات الحالة الوبائية وفق خطة واضحة.وبين: "تمتلك منظومة لتصنيف درجة خطورة كل منطقة ومنظومة إنذار مبكر، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة، ويتوجب على الجميع الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة وغسل اليدين، وهي سلوكيات تمكنا من حماية أنفسنا ومن حولنا وتفادي السيناريو الأسوأ من تفشي الوباء".