وزير الدفاع الأمريكي يتخلى عن ترامب ويقدم استقالته

أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية، الخميس، أن الوزير مارك إسبر أعد رسالة استقالته من منصبه.ونقلت شبكة "أن بي سي" الأمريكية عن المسؤولين بالوزارة قولهم إن إسبر أعد رسالته باعتباره أحد وزراء الرئيس دونالد ترامب الذين كان من المتوقع تنحيتهم بعد الانتخابات.وأشارت الشبكة إلى وجود خلافات منذ فترة بين وزير الدفاع وترامب وسعي الأخير لعزله من منصبه، مؤكدة أنه في حال فوز ترامب فإنه سيعزله من منصبه.وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه من غير المألوف أن يقوم وزراء الحكومة بإعداد خطابات استقالة غير مؤرخة خلال فترة انتقالية رئاسية، ما يمنح القائد العام فرصة لاستبدالهم لولاية ثانية، وعادة ما تحدث عملية الاستقالة بعد أن تكون نتائج الانتخابات واضحة لكنها لم تتضح بعد.مع اقتراب انتهاء فترة ولايته، يساعد إسبر أعضاء الكونجرس في صياغة قانون من شأنه تجريد أسماء قادة الكونفدرالية من القواعد العسكرية في خطوة قد تزيد من الخلاف بينه وبين الرئيس دونالد ترامب.