بايدن يجدد ثقته في الفوز ويتعهد بأن يكون رئيسا للجميع

وأعلنت مديرة الحملة جين أومالي ديلون، أن الأرقام المتوفرة الأن للحملة تشير إلى أن بايدن سيفوز بحصة كبيرة بما يكفي من الأصوات البارزة في ولاية بنسلفانيا أو جورجيا أو أريزونا أو نيفادا ليتمكن من إعلان فوزه قريبًا.





قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه قاد حملته الانتخابية كمرشح عن الحزب الديمقراطي وهو فخور بذلك لكنه سيحكم كرئيس أمريكي، في إشارة إلى أنه سيكون رئيسا للجميع، وفق تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر".ونشر بايدن صورة تجمعه بنائبته كامالا هاريس في تلميح جديد لفوزه بانتخابات الرئاسة ضد منافسه جو بايدن.وذكرت حملة جو بايدن في وقت سابق اليوم إن الفوز بالانتخابات الرئاسية على دونالد ترامب أصبح "وشيكا"، حيث يستمر عد الأصوات في أربع ولايات فقطً.