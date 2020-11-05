مقتل سائق على يد شقيقين في مشاجرة بدار السلام

لقى سائق مصرعه بطلق ناري على يد شقيقين فى مشاجرة مع أحد أقارب المجنى عليه بدار السلام.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مقتل سائق بعيار ناري، وبعمل التحريات دلت على أن المجنى عليه قتل خلال مشاجرة بين المتهمين وأحد أقارب المجنى عليه.تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.