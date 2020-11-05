مقتل سائق على يد شقيقين في مشاجرة بدار السلام

مقتل سائق على يد شقيقين في مشاجرة بدار السلام
الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:23 م
هدير مصطفيطباعة
لقى سائق مصرعه بطلق ناري على يد شقيقين فى مشاجرة مع أحد أقارب المجنى عليه بدار السلام.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مقتل سائق بعيار ناري، وبعمل التحريات دلت على أن المجنى عليه قتل خلال مشاجرة بين المتهمين وأحد أقارب المجنى عليه.
تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالى بوجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين مقتل سائق بعيار ناري، وبعمل التحريات دلت على أن المجنى عليه قتل خلال مشاجرة بين المتهمين وأحد أقارب المجنى عليه.
تم ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.