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عالم

فرنسا: يجب على أمريكا والاتحاد الأوروبي بناء علاقة جديدة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:23 م
جان إيف لودريان
جان إيف لودريان
أ ش أ
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أعلن وزير خارجية فرنسا "جان إيف لودريان" أن الأمر سيتطلب إقامة علاقة جديدة عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تشكل شراكة جديدة.

وقال "لودريان" في حوار خاص لإذاعة "أوروبا 1" الإخبارية الفرنسية اليوم الخميس- إنه سيتعين على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بناء علاقة جديدة عبر الأطلسي بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية مهما كانت النتيجة.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أنه "لن نعود إلى الوضع السابق.. إلى نوع من الأيام الخوالي في العلاقات عبر الأطلسي"، معربًا عن إصراره على أن العالم يتحرك منذ 4 سنوات، موضحًا أن ما تغير هو أن أوروبا أكدت سيادتها لمدة 4 سنوات في مجالات الأمن والدفاع واستقلاليتها الاستراتيجية.

وأعلن رئيس الدبلوماسية الفرنسية أنه "لدينا تاريخ طويل مع الولايات المتحدة وقيم مشتركة وانتصارات مشتركة ومعارك مشتركة، ويجب أن نواصلها حتى لو كانت لدينا خلافات كبيرة لمدة أربع سنوات، وهذا لا يمنع فقط في القتال ضد الإرهاب نحن معًا، وعلى سيادة القانون نحن معًا".

واختتم قائلًا إن اختيار الرئيس يعود إلى الأمريكيين وينبغي علينا بعدها أن نعمل مع الشخصية المنتخبة ومع الحكومة الأمريكية الجديدة، مهما حصل.

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