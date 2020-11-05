العثور على قنبلة هيكلية فى محيط مجلس الدولة بالدقى

عثر عامل نظافة على جسم غريب بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي، صباح اليوم الخميس، بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس "مدخل الجراج"، وكان الجسم الغريب مثبتًا أسفل سلة القمامة.وخلال تنظيف السلة، اشتبه عامل القمامة بجسم غريب وبالاقتراب ارتاب منه، مما دعاه لإلقائه على الأرض، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ.وحضرت قوات المفرقعات، وتبين أنه هيكل قنبلة خالٍ من المتفجرات، وحضر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء علي شلش حكمدار الجيزة لتفقد الحالة الأمنية بمحيط مجلس الدولة، واستقرت الأوضاع وعادت الحالة المرورية للأفراد والسيارات طبيعية.