حملة ترامب تشكك رسميًا في نتائج بعض الولايات: سنلجأ للقضاء

أكد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، وجود أكثر من 100 ألف صوت تم التلاعب بها في الانتخابات.وشكّك جولياني، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، في العديد من نتائج بعض الولايات، مؤكدًا أن حملة ترامب الانتخابية ستلجأ للمحاكم للفصل في هذا الأمر.وأكد المسؤول بحملة ترامب فوز مرشحهم بولاية بنسلفانيا بعد فرز 87 % من الأصوات، التي لا زالت مستمرة حتى الآن.فيما حطم المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، جو بايدن، الرقم القياسي لعدد الأصوات التي يحصل عليها مرشح رئاسي في تاريخ الانتخابات الأمريكية.وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أن بايدن حصل على 69 مليونا و543 ألفا و71 صوتا حتى الآن، ليحطم بذلك الرقم القياسي الذي سجله الرئيس السابق باراك أوباما في انتخابات 2008، حيث حصل على 69 مليونا و498 ألفا و516 صوتًا.