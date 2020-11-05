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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 5-11-2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بالأسواق المحلية، حسبما أفادت التقارير الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، اليوم الخميس 5-11-2020.

على المستوى المحلي، استقر الريال السعودي في مواجهة الجنيه المصري في سوق تداول العملات، بعد أن بلغ متوسط سعر صرفه اليوم 4.18 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 5-11-2020


البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

بنك مصر

ووصل ببنك مصر إلى 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي cib

وفي البنك التجاري الدولي حقق استقرار ليصل إلى مستوى 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

وجاء سعر صرف الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

بينما استقر في بنك الإسكندرية، وبلغ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

وسجل فى بنك التعمير والإسكان 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي

وبلغت العملة السعودية داخل البنك العربي الأفريقي 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

بنك عودة

واستقر السعر في بنك عودة عند مستوى 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويرتبط سعر صرف العملة السعودية بالدولار الأمريكي في مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أكثر من ثلاثين عامًا، كما يأتي تصنيف المملكة العربية السعودية مدعومًا بسياسة نقدية محكمة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي.

ويتكون الريال السعودي من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والعملات المعدنية عبارة عن: 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

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