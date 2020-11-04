109 إصابات جديدة بكورونا في كوبا

سجلت كوبا، 109 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يومي تسجله منذ رصد أول حالة إصابة بالفيروس التاجي المُستجد في الحادي عشر من مارس الماضي.وذكرت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية، في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أنه بحالات اليوم يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 7 آلاف و144 مصابا في حوالي ثمانية أشهر.وقالت وزارة الصحة الكوبية، في تغريدة نشرتها على حسابها على تويتر - إن هناك الآن 619 حالة نشطة و950 حالة مشتبه بها على مستوى الدولة.وأوضحت الوزارة، أن هناك 613 مريضا في حالة مستقرة وأربعة في حالة حرجة واثنان في حالة خطيرة.وقالت الوزارة: إن عشرين متعافيًا خرجوا من المستشفى خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 6 آلاف و394 مريضا.