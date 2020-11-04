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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

قبل المباراة.. طالع لاعبى الزمالك «عالى» أمام الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 04:52 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الأربعاء، مباراة الإياب دور الـ4 ببطولة دورى أبطال إفريقيا بين الزمالك ونادي الرجاء البيضاوي المغربي، في التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة.

ويسعى نادى الزمالك للفوز بالمباراة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2003، فجماهير الزمالك ترفع شعار "السادسة يا زمالك"، بعد التأجيلات التي شهدتها المباراة بسبب إصابة أكثر من 20 فرد من فريق الرجاء الرياضي المغربى.

وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبوجبل صاحبي برج الدلو، المزيد من التوفيق، فمواليد برج الدلو محظوظون على المستوى المهني خلال هذه الفترة من العام.

فيما تنبأت للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، بالتألق أيضا، حال زميل الفريق أحمد سيد زيزو والذى يشهد فترة تألق مع النادى الأبيض.

أما عن نجم الفريق الملكي، فقد تنبأت لنجم الهجوم مصطفى محمد صاحب برج القوس، بالمزيد من الإخفاق بالمباراة، على عكس اللاعب المغربي أشرف بنشرقى، وزميله اللاعب محمد أوناجم مولود برج العقرب.

وحذرت خبيرة الأبراج، من العصبية المفرطة خلال المباراة، لنجم الفريق محمد عبد الغنى، والذى يعتبر سلاحًا دفاعيًا يعتمد عليه الفريق الملكي بعد إصابة الونش.


وضمت قائمة الأبيض كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبدالسلام - محمد عبدالشافي - عبدالله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - - كريم بامبو - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - محمد عنتر - إسلام جابر - مصطفى فتحي - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد - عمر السعيد - كابونجو كاسونجو.

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