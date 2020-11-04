بابا الفاتيكان: الإرهاب محاولة لبث الفرقة بين الأديان

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأربعاء، إن الأعمال الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة في فيينا ونيس هي محاولة لتقويض الحوار والتعاون بين الأديان.وخلال المقابلة الأسبوعية، قال البابا فرنسيس إن أشكال الإرهاب التي تزداد وحشية تنتشر في أوروبا، مشيرًا على وجه التحديد إلى الهجمات في النمسا وفرنسا.ووصف رئيس الكنيسة الكاثوليكية التي يبلغ عدد أتباعها في العالم 1.3 مليار شخص هذه الهجمات بأنها "أحداث مؤسفة تحاول تقويض التعاون الأخوي بين الأديان عبر العنف والكراهية".يشار إلى أن المقابلة العامة للبابا اليوم الأربعاء هي الأولى منذ شهرين التي تعقد دون حضور جمهور، بسبب الإجراءات الاحترازية المشددة لمكافحة فيروس كورونا.