رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 04 نوفمبر 2020 الموافق 18 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب فى المرحلة الثانية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:01 ص
التصويت بانتخابات
التصويت بانتخابات النواب
أشرف لاشين و حسام محفوظ
طباعة
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت للمصريين في الخارج في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية.

وطبع المصريون بالخارج بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 2 و3 نوفمبر الجاري، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم في المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابي في الدوائر التابعين لها في الداخل.

وسمحت الوطنية للانتخابات للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الحاليين.

وأتاحت الهيئة الوطنية اعتبارًا من اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة للناخبين أن يدلوا بأصواتهم على مدار ثلاثة أيام، وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد السريع.

وتجرى الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

مرتضى منصور يوجه رسالة خاصة لأبو جبل ومصطفى محمد قبل مباراة الرجاء

تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-11-2020

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزى ويحيل المخالفات للشئون القانونية

image description

جلسة تشاور حول الأثر البيئي لمشروعات الميثانول بدمياط

image description

حملة لتطهير وتعقيم مساجد دمياط (صور)

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

الأكثر قراءة

حقيقة غلق المدارس في مصر منتصف الشهر الجاري

موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020

تعرف على موعد عيد الحب 2020.. وكيفية الاحتفال به في مصر

ترامب يعلن فوزه بالانتخابات الأمريكية

إنفوجراف

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

«اليونسكو» تحيي اليوم العالمي للتوعية بأمواج تسونامي غدا

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 4-11-2020

برصيد 21 هدفا.. محمد صلاح الهداف التاريخى لليفربول فى دورى أبطال أوروبا

بايرن ميونخ يحول تأخره أمام سالزبورج إلى انتصار عريض بأبطال أوروبا

أيام زمان

«الأرق والشعوذة وحب الحلوى».. غرائب في شخصية هتلر

بعد زواجها 14 مرة.. تحية كاريوكا: الزواج يقتل الحب

كيف حرم سوء الحظ فاروق جعفر من الاحتراف في الدوري الأمريكي؟

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

مقالات الرأي
منى رجب
عندما تتفتح مواهب ذوى القدرات الخاصة
د.مينا بديع عبدالملك
الأدوية المؤدية إلى الحياة
ثروت الخرباوي
أرواب وأوشحة فى عالم الأدب «١»
أحمد بهاء الدين شعبان
الانتخابات الأمريكية.. بوابات الجحيم «2»
المزيد

الثقافة

عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» بقصر ثقافة الأسمرات (صور)

عودة «رحلة الزمن الجميل» على مسرح العرائس.. غدا

«القومي للمسرح» يصدر «شيخ المداحين» عن حياة الكحلاوي

ننشر فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الموسيقى العربية