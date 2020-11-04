المصريون بالخارج يواصلون التصويت بانتخابات النواب فى المرحلة الثانية

انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التصويت للمصريين في الخارج في الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك في 124 دولة أجنبية وعربية.وطبع المصريون بالخارج بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 2 و3 نوفمبر الجاري، وذلك حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم في المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابي في الدوائر التابعين لها في الداخل.وسمحت الوطنية للانتخابات للناخبين الذين سجلوا بياناتهم خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، والذين وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين ضمن دوائر المرحلة الأولى، أن يصوتوا خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة الحاليين.وأتاحت الهيئة الوطنية اعتبارًا من اليوم من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، حسب توقيت كل دولة للناخبين أن يدلوا بأصواتهم على مدار ثلاثة أيام، وإرسالها إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالبريد السريع.وتجرى الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.