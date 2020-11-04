المشدد 6 سنوات لشقيقين روجا الهيروين فى باب الشعرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف جنيه لاتجارهما فى مخدر الهيروين بباب الشعرية.صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد سيد عبد الرحمن وعضوية المستشارين محمود محمد منصور عارف وعمرو عبد اللطيف أحمد شكري وأمانة سر عصام ترك.كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم هشام حسن قدري، 22 سنة، ميكانيكي وشقيقه عادل وشهرته «عادل بوجا»، 19 سنة، عامل بالأحذية بالإتجار في جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.وأضافت تحريات الملازم أول محمد رائد هيكل، معاون مباحث قسم باب الشعرية، بأنه نفاذًا لإذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهمين، تمكن من ضبطهما حال تواجدهما بمدخل العقار سكنهما، وبتفتيش الأول عثر بحوزته على 9 لفافات هيروين و300 جنيه وهات محمول، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على 7 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ 150 جنيها وهاتف محمول.