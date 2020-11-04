ولايات أمريكية لا تخطط لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية اليوم

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلًا عن مسئولين أمريكيين، بأن ولايات ويسكونسن، وميشيغان، وبنسلفانيا، لا تخطط لإعلان نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الأربعاء.وذكر المسئولون في هذه الولايات أنهم لن يكونوا قادرين على تقديم معلومات موضوعية عن نتائج التصويت في يوم الانتخابات، وحتى الآن تظهر نتائج الفرز الجزئي للأصوات في كل من بنسلفانيا، وجورجيا، وكارولينا، وويسكونسن تقدم ترامب على منافسه الديمقراطي جو بايدن.كما يتقدم ترامب أيضًا على منافسه جو بايدن، حسب نتائج الفرز الجزئية، في ميشيغان، التي تخطط لنشر النتائج الرسمية في موعد لا يتجاوز الجمعة، ولم تحدد ولاية بنسلفانيا (20 ناخبًا) توقيت إعلان النتائج.