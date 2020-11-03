إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين في تأشيرات السفر للجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة بإحالة المتهمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير استخراج تأشيرات للسفر للخارج لمحكمة الجنايات.ذكر قرار الإحالة أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين بهدف سرقة أموالهم نظير سفرهم للخارج.وأقرّوا بأنهم تحصّلوا على مبالغ مالية تعدت 600 ألف جنيه، مقابل تجهيز تأشيرات سفر لهم ليتمكنوا من السفر للخارج.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة والسلام تفيد بقيام أشخاص بالنصب عليهم باستخلاص تأشيرات للسفر للخارج وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان ما تبقى من المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.