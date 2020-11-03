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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: روسيا تراهن على الشعب البيلاروسي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:29 م
لافروف
لافروف
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده تؤيد مبادرة رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بشأن الإصلاح الدستوري في البلاد، مؤكدا أنه لا ينبغي لأحد التدخل في هذه العملية.

وقال لافروف - في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليوم الثلاثاء- "فيما يتعلق بالإصلاح الدستوري في بيلاروس عمومًا، فإنكم تعلمون أن روسيا تؤيد مبادرة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو بشأن هذا الإصلاح لأنها تخلق منصة مطلوبة للحوار الوطني".

وأضاف لافروف "من المهم أن السلطات في بيلاروس تعلن الرغبة بجذب طبقة واسعة من الشعب إلى هذه العملية بقيامها بتنظيم جمع اقتراحات المواطنين بشأن التعديلات الدستورية، وسيكون من السطحية تجاهل هذا النهج والفرص التي يتيحها".

وتابع وزير الخارجية الروسي قائلا "روسيا تراهن على الشعب البيلاروسي الشقيق وعلى الدولة البيلاروسية، التي تعد حليفا لنا وشريكا استراتيجيا"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين أكد على هذا الرهان في تهنئته للرئيس ألكسندر لوكاشينكو بمناسبة فوزه في الانتخابات".

واختتم لافروف بالقول "لا ينبغي لأحد أن يتدخل في هذا العمل في بيلاروس بأي شكل من الأشكال، لا روسيا ولا دول أخرى".

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