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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد نتيجة الانتخابات الامريكية 2020

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 07:34 م
الانتخابات الامريكية
الانتخابات الامريكية
شيماء حسين
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يتجه أنظار العالم خلال الساعات المقبلة إلى الانتخابات الأمريكية، حيث يترقب الجميع موعد نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 التي تجرى بين مرشح الحزب الديموقراطي جون بايدن، و مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث من المتوقع  إعلانها غدا الأربعاء الموافق 4 نوفمبر الجاري في حالة إذا ما تفوق أحدهم على الآخر بفارق كبير وفقا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

موعد نتيجة الانتخابات الامريكية 2020

حالة من الترقب والانتظار تسيطر على العملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية عقب انتهاء عملية التصويت وبدء عملية الفرز والتي تؤكد تقدم مرشح الحزب الديموقراطي "جون بايدن" على منافسة الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" مرشح الحزب الجمهوري، وذلك وفقا المؤشرات الأولية التى لا يمكن الحزم بها حتى إعلان النتيجة بشكل نهائي مساء غدا الأربعاء الموافق 4 نوفمبر الجاري، حيث يتم إعلانها بشكل علني عبر وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية، منعا لانتشار الشائعات حول نتائج التصويت عبر وسائل التواصل  الاجتماعي.

100 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأمريكية


وفقا للجنة العليا للانتخابات الرئاسية الأمريكية فقد شارك في عملية التصويت 100 مليون مواطن أمريكي في الانتخابات التي تجرى حاليا بين مرشح الحزب الديموقراطي "جون بايدن" ومرشح الحزب الجمهوري"دونالد ترامب" الرئيس الأمريكي الحالي، والتى تعد أكبر نسبة مشاركة في انتخابات البيت الأبيض في السنوات الأخيرة على الإطلاق وحتى يتم الإعلان الرسمي بفوز أحد المرشحين يحب أن يحصل على 270 صوتا على اقل في المجمع الانتخابي ويبلغ المجموع الكلي لأصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا.


الانتخابات الأمريكية في ظل انتشار فيروس كورونا


يترقب العالم موعد نتيجة الانتخابات الامريكية 2020 التى تجرى حاليا بين مرشح الحزب الديموقراطي جون بايدن ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الحالي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة وراح ضحيته الملايين من سكان العالم خلال الأشهر الماضية والذي لم يكتشف العلماء له لقاح حتى الآن، حيث سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 48 ألف إصابة جديدة خلال عملية التصويت يوم الاثنين الماضي.

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