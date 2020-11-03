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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أحرونوت: غرف خاصة بـ"فيسبوك وتويتر" لمراقبة الانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:52 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
سارة شريف
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أصبحت مكانة الشبكات الاجتماعية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 ذات أهمية متزايدة، وفي محاولة لتجنب فوضى عام 2016 اتخذت الشبكات الاجتماعية Facebook وTwitter وGoogle سلسلة من الإجراءات لحماية الانتخابات، ومنع التلاعب بالمنصة لأي غرض مضلل، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت.

القلق الرئيسي الناشئ عن الانتشار الهائل للتكنولوجيا هو من انتشار معلومات كاذبة حول نتائج الانتخابات. حيث تؤدي أزمة كورونا العالمية إلى تأخير كبير في تلقي النتائج الرسمية. نتيجة لهذا يستعد Facebook وTwitter وGoogle للتعامل ليس فقط مع مشاركة دول مثل روسيا وإيران والصين - التي من المتوقع أن تحاول التأثير على النتائج، ولكن أيضًا مع موقف يعلن فيه أحد المرشحين عن نفسه فائزًا قبل التصويت.
أنشأ فيسبوك وتويتر غرفًا مخصصة قبل يوم الانتخابات من أجل التعامل مع التهديدات في الوقت الفعلي. ووفقًا لهم، فقد تم إتقان المنصات في كل ما يتعلق بالتدخل الأجنبي ومحاولات التلاعب بتوزيع الأخبار، كما أن كلا النظامين وضعا قيودًا غير مسبوقة على الإعلانات السياسية - فقد حظرهما تويتر تمامًا قبل أيام من الانتخابات، بينما حظرهما Facebook من يوم التصويت حتى استلام النتائج الرسمية.

اتخذ تويتر عددًا من الإجراءت التي تقضي بوضع علامات على التغريدات التي تدعي النصر قبل الحصول على النتائج الرسمية، إزالة التغريدات التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات عنيفة حول الانتخابات والحصول على النتائج، وكذلك حظر التغريدات التي تحتوي على معلومات خاطئة.

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