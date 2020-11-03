أنصار ترامب يتجولون في مدرعات مصفحة وسط مخاوف من وقوع صدامات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة تظهر مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجولون في مدرعات مصفحة تزامنا مع استمرار التصويت في الانتخابات الرئاسية.وأظهرت الصور قيادة مناصرين لترامب مدرعات مصفحة حاملين أعلاما ولافتات مؤيدة لترامب في الانتخابات الجارية الآن ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط مخاوف من انلاع أعمال عنف بين مؤيدي المرشحين.من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم إن التعامل مع الديمقراطيين أصعب من التعامل مع روسيا والصين وكوريا الشمالية، مشيرا إلى أن التعامل مع بعض السياسيين الديمقراطيين، الذين وصفهم بـ "الأشخاص الفظيعين والمخادعين"، كان أكثر صعوبة خلال فترة رئاسته من التعامل مع قادة الدول الثلاث.وتوقع أن لديه "فرصة قوية" للفوز بالانتخابات، لكنه ترك الاحتمال مفتوحًا أمامه.وأضاف: "جميعهم يقولون أنت تمزح، وأنا أقول لا، في الواقع لا أمزح، نحن لدينا أناس مخادعون للغاية.. أعتقد أنهم مرضى من بعض النواحي، مثل آدم شيف الذي أعتقد أنه مريض، ونحن نتعامل معهم، نتعامل معهم فقط، لكن هذا عار".