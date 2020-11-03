رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 03 نوفمبر 2020 الموافق 17 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اتفاق بين الوفدين الأوروبي والبريطاني في بروكسل

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 05:48 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية
أ ش أ
طباعة
أكدت المفوضية الأوروبية، أن مفاوضات مكثفة تجري حاليًا في بروكسل بين الوفدين الأوروبي والبريطاني للتوصل إلى اتفاق حول تنظيم العلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).

وأشار المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إلى أن المفاوضات تجري وجهًا لوجه في بروكسل مع الاحترام الكامل للقواعد الصحية المعمول بها للتصدي لوباء "كوفيد-19" سعيًا للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أن الطريق لا تزال طويلة أمام الطرفين للوصول إلى توافقات في مختلف المجالات.

ونفى المتحدث ما تم تسريبه عن حدوث تقدم في المفاوضات الأوروبية– البريطانية بشأن الصيد بعد تنازلات من الطرفين، وقال: "لا اتفاق حاليًا بشأن الصيد ولا حلول وسط، فنحن نريد اتفاقا مستداما ومستقرا".

ومن المقرر أن يقدم رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه تقريرًا للبرلمان الأوروبي وكذلك لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد حول تطور المفاوضات مع بريطانيا خلال الأسبوع الجاري.

وأكدت المفوضية أنها لم تتلقَ أي رد من الحكومة البريطانية بشأن الخطاب الرسمي الذي سبق وأرسلته للحكومة في لندن حول قانون السوق الداخلية والذي يشكل بنظر بروكسل مخالفة صريحة لاتفاق الانسحاب خاصة ما يتعلق بالبروتوكول الخاص بآيرلندا.

وشدد الجهاز التنفيذي الأوروبي على ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاق الانسحاب الذي وافقت عليه لندن أيضًا، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "لا زلنا ننتظر ردًا من لندن، لكننا مع ذلك نفكر في اتخاذ مزيد من الخطوات لحل هذا النزاع".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3-11-2020

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

القبض على «طفل المرور» عقب إخلاء سبيله بسبب فيديو جديد

الصور

image description

ترميم طرق وجسور كفر سعد بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال مد خط غاز من حقل ظهر للمحافظة

image description

جامعة أسيوط توفر علاجا مجانيا لـ27 طالبا من المصابين بفيروس C

image description

«حياة كريمة» تستهدف 60 قرية في أسيوط.. و139 مليونًا لإنشاء 37 مدرسة

image description

غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بدمياط

الأكثر قراءة

السجن سنة للاعب بالنادى الأهلى قتل مسنًا دهسًا بمدينة نصر

«الفيشاوي» يكشف لـ«الدستور» حقيقة خناقة الملهى الليلي مع زوجته

رياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

نص رسالة مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل لقاء الرجاء

إنفوجراف

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

إنقاذ 120 حوتًا طيارًا بعد جنوحها عند شواطئ سريلانكا

موعد إجازة نصف العام 2020

عمال البناء هم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 3-11-2020

أيام زمان

«على فين؟».. الخطيب يروي كواليس مباراة مرعبة في غانا

«ظهر مع أم كلثوم في دويتو غنائي».. حكاية المطرب إبراهيم حمودة

«أحرار وراء القضبان».. حكاية الديوان الأول للشاعر فؤاد حداد

«مع وضد قانون الإصلاح الزراعي».. تناقضات في مذكرات الرئيس محمد نجيب

مقالات الرأي
محمد المعتصم
واخد لي بالك انت
القس. رفعت فكرى
الإصلاح الإنجيلى
لواء. محسن الفحام
اليوم العالمى لضحايا الإرهاب
ماجد حبته
القضاء هو القضية
المزيد

الثقافة

عصام زكريا يكتب: سيرة القلب.. ذكريات عن الثقافة والفن والحب فى نصف قرن (8)

سيرة الرسول وعروسة المولد وروائع الخط العربى فى ورشة «ولد الهدى»

في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة رجل الانتقام «توماس كيد»

«في ذكرى ميلاده».. لماذا قال ألبير قصيري: نجيب محفوظ «يزعجني»؟