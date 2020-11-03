اتفاق بين الوفدين الأوروبي والبريطاني في بروكسل

أكدت المفوضية الأوروبية، أن مفاوضات مكثفة تجري حاليًا في بروكسل بين الوفدين الأوروبي والبريطاني للتوصل إلى اتفاق حول تنظيم العلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).وأشار المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إلى أن المفاوضات تجري وجهًا لوجه في بروكسل مع الاحترام الكامل للقواعد الصحية المعمول بها للتصدي لوباء "كوفيد-19" سعيًا للتوصل إلى اتفاق، موضحًا أن الطريق لا تزال طويلة أمام الطرفين للوصول إلى توافقات في مختلف المجالات.ونفى المتحدث ما تم تسريبه عن حدوث تقدم في المفاوضات الأوروبية– البريطانية بشأن الصيد بعد تنازلات من الطرفين، وقال: "لا اتفاق حاليًا بشأن الصيد ولا حلول وسط، فنحن نريد اتفاقا مستداما ومستقرا".ومن المقرر أن يقدم رئيس الوفد الأوروبي المفاوض ميشيل بارنييه تقريرًا للبرلمان الأوروبي وكذلك لسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد حول تطور المفاوضات مع بريطانيا خلال الأسبوع الجاري.وأكدت المفوضية أنها لم تتلقَ أي رد من الحكومة البريطانية بشأن الخطاب الرسمي الذي سبق وأرسلته للحكومة في لندن حول قانون السوق الداخلية والذي يشكل بنظر بروكسل مخالفة صريحة لاتفاق الانسحاب خاصة ما يتعلق بالبروتوكول الخاص بآيرلندا.وشدد الجهاز التنفيذي الأوروبي على ضرورة تنفيذ كافة بنود اتفاق الانسحاب الذي وافقت عليه لندن أيضًا، وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية "لا زلنا ننتظر ردًا من لندن، لكننا مع ذلك نفكر في اتخاذ مزيد من الخطوات لحل هذا النزاع".