انطلاق الاقتراع في ولايات ميشيجن وأوهايو وبنسلفانيا المتارجحة

افتتحت صناديق الاقتراع في 17 ولاية أمريكية إضافية منها ولايات ميشيجن وأوهايو وبنسلفانيا وهى المتأرجحة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.وكانت قد انطلقت الانتخابات الرئاسية الأميركية مع بدء عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.وتتجه الأنظار خلال هذه الدورة من انتخابات الرئاسة الأميركية بشكل خاص إلى 6 ولايات هي ولاية بنسلفانيا وهي مهمة للطرفين، إذ تملك 20 صوتا في المجمع الانتخابي، وتعد ولاية أوهايو كذلك من الولايات المتأرجحة المهمة للمرشحين.