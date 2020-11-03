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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بدء التصويت في 11 ولاية بالانتخابات الأمريكية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 02:37 م
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
مروة عنبر - منار أحمد
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أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل قبل قليل، ببدء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 11 ولاية بجانب العاصمة واشنطن.

وفى وقت سابق من اليوم، بدأت عملية التصويت في عدد من الولايات الواقعة على الساحل الشرقي- الولايات المتحدة.

فيما بدأت عملية التصويت فعليًا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أمريكية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

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