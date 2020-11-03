بعد حادث فيينا.. قادة العالم يعلنون الحرب على الإرهاب

- دونالد ترامب

- نتنياهو

-ماكرون

- زيباستيان كورتس

- انجيلا ميركل

- فلاديمير بوتين

نايف الحجرف

أستنكر قادة دول العالم، الحادث الإرهابي والهجمات الدامية التي وقعت في العاصمة النمساوية فيينا مساء أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص إلي جانب منفذي الهجوم.كان أطلق مسلحون النار النار في 6 مواقع وسط مدينة فيينا، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين، ونحو 14 جريحا، نصفهم بحالة حرجة.شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه يجب على الهجمات الشريرة أن تتوقف، منددا بالعمل الإرهابي الشرير.وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "نصلي من أجل سكان فيينا بعد عمل إرهابي شرير آخر في أوروبا. هذه الهجمات الشريرة ضد الأبرياء يجب أن تتوقف".وتابع: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب النمسا وفرنسا وسائر أوروبا في الحرب ضد الإرهابيين، بمن فيهم الإرهابيون المتطرفون".أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هجوم فيينا داعيا إلى توحيد الجهود لهزيمة الإرهاب، وقال في تغريدة على حسابة على تويتر "تدين إسرائيل الهجوم الوحشي في فيينا"، معربا عن عن تضامنه مع النمسا بعد عمليات إطلاق النار التي وقعت مساء الاثنين في وسط العاصمة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص.أصدر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي شهدت بلاده هجومين داميين بسكين في باريس ونيس في الأسابيع الأخيرة، بيانا يعبّر عن الصدمة والأسف.وقال إن أوروبا التي ننتمي إليها، لابد أن يعرف أعداؤنا مع من يتعاملون لن نتراجع"، بحسب ما نقلت رويترز.وندد المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، الثلاثاء، بالهجوم، وقال إن حادث فيينا هجوم إرهابي بكل وضوح، مضيفا: "سندافع عن ديمقراطيتنا وسنتعقب الضالعين في الهجوم ومن يقفون خلفه".كذلك نددت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الثلاثاء، بالهجوم، قائلة إن الإرهاب هو العدو المشترك، معربة عن تضامنها مع النمسا.وقالت في تغريدة للناطق باسمها: أن المعركة ضد هؤلاء القتلة ومحرضيهم هي معركتنا المشتركة.. أفكاري، في هذه الساعات الرهيبة التي يستهدف فيها الإرهاب فيينا، هي مع السكان المحليين وقوات الأمن الذي يواجهون معا هذا الخطر.وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بالهجوم، وقال الكرملين في بيان، إن بوتين بعث رسالة للمستشار النمساوي، وصفا فيها الهجوم بأنه جريمة بشعة ومروعة.في العالم العربي، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى، نايف الحجرف، الهجوم، معربا عن "خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا وللشعب النمساوي الصديق".وأكد على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لكافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأيا كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه".