عمليات إجلاء فى نيكاراجوا وهندوراس مع اقتراب الإعصار «إيتا»

تبذل نيكاراجوا وهندوراس جهودًا حثيثة لإجلاء المواطنين من المدن المطلة على سواحل المحيط الأطلسي مع اقتراب الإعصار إيتا وتحذير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من حدوث سيول و"رياح عاتية" في أمريكا الوسطى.وتحل العاصفة إيتا كإعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سفير سيمبسون المكون من خمس درجات.وتوقع المركز، الذي يتخذ من ميامي مقرا، أن تجتاح ساحل نيكاراجوا الشمالي الشرقي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.وقال المركز إن الأمطار المصاحبة لإيتا قد تتسبب في "عاصفة تهدد الحياة ورياح عاتية وسيول وانهيارات أرضية" في أجزاء من أمريكا الوسطى، وقد تجتاح أيضًا جاميكا وجنوب هايتي وجزر كايمان والسلفادور وجنوب المكسيك.وستكون إيتا من أقوى الأعاصير التي تجتاح نيكاراجوا منذ سنوات وربما تمثل اختبارًا للرئيس دانييل أورتيجا الذي يرأس واحدة من أفقر الدول في الأمريكتين.