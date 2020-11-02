مناقشة«التصوف وأزمة المعنى من الانفصام إلى الالتئام» بملتقى الصوفية العالمى

شارك الدكتور محمد المصطفى عزام، أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس الرباط، بفعاليات الملتقى الصوفي العالمي الـ15،حيث شارك في الجلسة العلمية السادسة بموضوع «التصوف وأزمة المعنى من الانفصام إلى الالتئام»، طرح فيها قضية تتعلق بالتجزيء والتشتت التي أصابت مناحي الحياة.وقدم «عزام» مدخلًا إبستمولوجيًا يقدر قيمة العلوم الإنسانية التي آمنت بالنسبية وخرجت من دائرة الإطلاقية، وكيف أن هذا الالتئام من شأنه أن يخرج البشرية من الأزمة بحثًا عن المعنى في ثنايا المكون الروحي، الذي يمثل تلك الحلقة المفقودة والموصلة إلى الله تعالى.