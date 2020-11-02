تشديدات أمنية لنظر إعادة محاكمة أحمد شفيق

شهدت محكمة العباسية تشديدات أمنية قبل بدء جلسة محاكمة أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من قيادات قطاع الطيران المدني، في قضية "فساد الطيران"، ووصل منذ قليل أحمد شفيق ودفاعه الدكتور حسنين عبيد والمحامي إسماعيل بركة.وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سرور محمد برغل، وعضوية المستشارين أبوالمجد أحمد علي والسعيد أحمد عبده.وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة أحمد شفيق وآخرين عام 2013، في القضية، وطعنت النيابة العامة أمام محكمة النقض، والتي قبلت طعن النيابة وأمرت بإعادة المحاكمة.ونسب قاضي التحقيق للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين ارتكاب جرائم الإضرار عمدًا بأموال الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران.