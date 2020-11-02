الليرة التركية تسجل انخفاضا قياسيا أمام العملات الأجنبية

سجلت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي تراجعًا إلى قياسي جديدا اليوم الإثنين، في حين ينظر المستثمرون في أثر التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية.وسجلت الليرة 8.3840 مقابل الدولار لتقترب من المستوى القياسي المنخفض 8.3850 الذي سجلته في وقت سابق اليوم.وخسرت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري.وكان الرئيس التركي قد قال إن بلاده تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".