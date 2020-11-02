إصابة شخصين في انفجار عبوة ناسفة بكابول

أعلنت الشرطة الأفغانية إصابة أحد أفراد قوات الأمن ومدني، في انفجار عبوة ناسفة مغناطيسية في العاصمة كابول، صباح اليوم الاثنين.وأوضحت الشرطة الأفغانية في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية، أن الانفجار وقع في منطقة خواجا سابز بوش، دون ذكر مزيد من التفاصيل، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.