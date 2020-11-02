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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بعد حادث تكساس.. ترامب يصف أنصار بايدن بقلة الوطنية

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنصار منافسه المرشح الديمقراطي جو بايدن، بـ"الجبن وقلة الوطنية"، بعد حادث المرور الذي وقع في تكساس.

وفي كلمته أمام أنصاره اليوم في ميشيجان، لفت ترامب الانتباه إلى أن أنصار الحزب الديمقراطي، لم يحاولوا عمليًا إبعاد باص تابع لمقر حملة بايدن، عن سائقين يحملون رايات تأييد لترامب.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمته التي بثتها قناة "فوكس نيوز": "كان هناك حوالي مئة سيارة تحمل أعلام أمريكية واسم ترامب، هل لاحظ أحد خصومهم؟ أنا شخصيا لم أشاهدهم بعدد كبير".

ووبخ ترامب، أنصار منافسه واتهمهم "بفتور الروح القتالية والحماس"، وكذلك في قلة حب الوطن.

وقال: "هؤلاء الناس لا يحملون أبدا معهم العلم الأمريكي. لطالما قلت إنه شاهدتم مجموعة من الناس بدون العلم الأمريكي، فهذا يعني أنهم من المعارضة".

ووعد ترامب، في حالة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، فسيسعى لصدور قانون يتضمن السجن لمدة عام لمن يحرق العلم الأمريكي.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "تكساس تريبيون"، أن الحادث وقع في يوم 30 أكتوبر على الطريق السريع رقم 35 في دائرة هايز. وفي التفاصيل قامت عشرات السيارات تحمل أعلام أمريكية ورايات مؤيدة لترامب، بمرافقة باص تابع لحملة بايدن الانتخابية، وذلك لفترة من الزمن.

ونوهت الصحيفة، بأن الباص كان يقل العضو السابق للمجلس الأعلى للهيئة التشريعية في ولاية تكساس عضو الحزب الديمقراطي ويندي ديفيس.

ووفقا لمقاطع الفيديو المنشورة، قاد أنصار ترامب سياراتهم بتهور واضح، وحاولوا عدة مرات قطع الطريق أمام الحافلة الديمقراطية، وظاهريا بدا الأمر على شكل مطاردة من جانب مشاغبين، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات وفقط تضررت سيارة واحدة.

من جانبه، قال طارق توفيق، ممثل مقر بايدن، للصحيفة، إنه تم إلغاء 3 فعاليات انتخابية في هذه الولاية، وذكر أن مكتب التحقيقات الفدرالي يحقق في تفاصيل وظروف الحادث.

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