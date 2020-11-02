رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 02 نوفمبر 2020 الموافق 16 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

«أكلة جديدة».. كرات البطاطس من المطبخ الإيطالى

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 12:29 ص
كرات البطاطس
كرات البطاطس
إسلام جمال
طباعة
يعتبر المطبخ الإيطالي من المطابخ التى تحظى بالكثير من الشعبية، حيث البيتزا والباستا، والمعجنات الشهية.

نقدم في هذا التقرير طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية من المطبخ الإيطالي، فإذا كنتِ من محبي الأكلات العالمية، فعليكي بالتجوال بالمطبخ الإيطالي وفقًا لما ذكره موقع "justfood".

مقادير طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية:
كيلو بطاطس متوسطة الحجم
2 صفار بيض + 2 بيضة
4 ملاعق كبيرة مبشور جبن رومي أو شيدر
بصلة متوسطة مبشورة
ملعقة زبدة
2 ملعقة بقدونس مفروم
ملح – فلفل
كمية دقيق
بقسماط ناعم
زيت للقلي + سمن

طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية:

اغسلي البطاطس واسلقيها في ماء مغلي بالقشر، ثم اضيفي القليل من الملح.

احضري وعاء وضعي البطاطس المسلوقة، صفار البيض والجبنة المبشورة واهرسيها جيدًا.

احضري مقلاة وضعي ملعقة من الزبدة، ثم اضيفي البصل المفروم وقلّبيه جيدًا حتى يصبح ذهبي اللون.

اضيفي البصل على خلطة البطاطس ثم اضيفي البقدونس المفروم، الملح والفلفل ثم قطعي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.

اخفقي البيض وتبّليهم بالملح والفلفل وضعي كرات البطاطس في الدقيق ثم اغمسيها في البيض ثم غطيها بالبقسماط.

اقلي كرات البطاطس في الزيت والسمن الغزير المغلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طبيب مؤمن زكريا يكشف عن تطورات حالته الصحية

وزير التعليم يعلن آلية جديدة لصرف مكافأة الامتحانات

إصابة 11 في إنقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ 3 أشهر

الصور

image description

محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا موسعًا مع مسئولي الصحة

image description

«صحة أسيوط»: 50 فرقة للكشف على طلاب المدارس

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد نظام التعليم الهجين بكلية طب الأسنان

image description

وكيل تعليم دمياط يؤكد بدء مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية

image description

لإجراء فحص BCR.. زحام شديد على مستشفى حميات دمياط

الأكثر قراءة

«ابن القاضي».. كل شيء عن الطفل الذي أزعج المصريين

لحظات رعب.. اللقطات الأولى لحادث البدرشين المروع (فيديو)

طفل المرور «حريقة» يسب المتابعين في «لايف» جديد: «معندناش حد بيتسجن»

الباز عن «طفل المرور»: لازم نحافظ على أولادنا وناخد بالنا منهم

إنفوجراف

image description

أبرز ما جاء في مؤتمر التأمينات الاجتماعية (إنفوجراف)

image description

الزوجة الأصيلة رزق

image description

كلف 812 مليونًا.. تعرف على أهم مقتنيات متحف شرم الشيخ (إنفوجراف)

image description

جامعة الملك سلمان.. أول جامعة متكاملة فى جنوب سيناء (إنفوجراف)

نجم الساعة

أحمد مالك: مثلت بـ4 لغات فى «حارس الذهب».. والفيلم خطوتى الأولى نحو العالمية

منوعات

موعد الجمعة البيضاء 2020

ممنوع دخول الرجال.. حكاية «سوق الستات» بالصف (صور)

أمريكا تطالب الحكومات بالتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين

حرائق الغابات الأمازون في البرازيل زادت في أكتوبر

أيام زمان

«شوف سبحان الله».. حكاية جثة ظلت 4 أشهر تحت سرير مصطفى محمود

«عدلية».. أول قصة حب لـ مصطفى محمود انتهت بسبب علقة ساخنة

«إحداهن قتلت بالرصاص».. نساء فى حياة هتلر

«كان حب بين 2 محرومين».. اعترافات سعاد حسني عن حبها للعندليب

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا اختار ماكرون الجزيرة؟
د. منى حلمى
مشرط «الطاعة» هو أخطر وأقسى نوع من «الختان»
د. رائد العزاوى
سر حب العراقيين لـ«السيسى»
ماجد حبته
.. وما زالوا يدعمون الإرهاب
المزيد

الثقافة

فؤاد حداد في عيون محبيه.. جماعة شعر في جسدِ واحد

سليم حداد: جدي المسيحي علم والدى اللغة العربية بفضل القرآن

اختفاء ملحمتين شعريتين من ألف بيت لـ فؤاد حداد

مؤتمر الناشرين بالشارقة يكشف أثر «كورونا» على صناعة الكتاب