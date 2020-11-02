«أكلة جديدة».. كرات البطاطس من المطبخ الإيطالى

مقادير طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية:



طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية:



يعتبر المطبخ الإيطالي من المطابخ التى تحظى بالكثير من الشعبية، حيث البيتزا والباستا، والمعجنات الشهية.نقدم في هذا التقرير طريقة عمل كرات البطاطس الإيطالية من المطبخ الإيطالي، فإذا كنتِ من محبي الأكلات العالمية، فعليكي بالتجوال بالمطبخ الإيطالي وفقًا لما ذكره موقع "justfood".كيلو بطاطس متوسطة الحجم2 صفار بيض + 2 بيضة4 ملاعق كبيرة مبشور جبن رومي أو شيدربصلة متوسطة مبشورةملعقة زبدة2 ملعقة بقدونس مفرومملح – فلفلكمية دقيقبقسماط ناعمزيت للقلي + سمناغسلي البطاطس واسلقيها في ماء مغلي بالقشر، ثم اضيفي القليل من الملح.احضري وعاء وضعي البطاطس المسلوقة، صفار البيض والجبنة المبشورة واهرسيها جيدًا.احضري مقلاة وضعي ملعقة من الزبدة، ثم اضيفي البصل المفروم وقلّبيه جيدًا حتى يصبح ذهبي اللون.اضيفي البصل على خلطة البطاطس ثم اضيفي البقدونس المفروم، الملح والفلفل ثم قطعي العجينة إلى كرات متوسطة الحجم.اخفقي البيض وتبّليهم بالملح والفلفل وضعي كرات البطاطس في الدقيق ثم اغمسيها في البيض ثم غطيها بالبقسماط.اقلي كرات البطاطس في الزيت والسمن الغزير المغلي.