



إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020 أطلقت وزارة التموين موقع إلكتروني يقوم المواطن من خلاله إضافة مواليد لبطاقة التموين، وهو موقع دعم مصر الإلكترونى التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو https:



- يقوم المواطن باختيار المحافظة وتسجيل رقم البطاقة التموينية.

- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لها المواطن.

- اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.

- تسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.

- هناك طريقتين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم عبر مكتب التموين التابع له المواطن.



تسجيل أرقام المحمول على دعم مصر

يقوم صاحب البطاقة التموينية بتسجيل أرقام المحمول من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، ويشترط أن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية، ولا تشترط الوزارة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.

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وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت سابق، بأنه سيضاف مواليد جدد على بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجًا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن أنه يوجد طلبات مقدمة لإضافة ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، لكن الموازنة العامة للدولة لا يمكنها تحمل عدد ضخم خلال الفترة الحالية فى ظل أزمة فيروس كورونا.أطلقت وزارة التموين موقع إلكتروني يقوم المواطن من خلاله إضافة مواليد لبطاقة التموين، وهو موقع دعم مصر الإلكترونى التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو https: tamwin.com.eg ، وتنشر «الدستور» خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020، وهي:- يقوم المواطن باختيار المحافظة وتسجيل رقم البطاقة التموينية.- تحديد الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لها المواطن.- اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه.- تسجيل البيانات بشكل صحيح، والضغط على إرسال.- هناك طريقتين لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، الأولى تحديث بطاقة التموين عن طريق موقع "دعم مصر"، والثانية تتم عبر مكتب التموين التابع له المواطن.تسجيل أرقام المحمول على دعم مصريقوم صاحب البطاقة التموينية بتسجيل أرقام المحمول من خلال موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، ويشترط أن يكون الرقم مسجل بإسم صاحب البطاقة حتى يتمتع بكافة الخدمات الالكترونية، ولا تشترط الوزارة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة على موقع دعم مصر للحصول على الدعم، إلا أن تسجيل الرقم يمنح صاحب البطاقة التموينية فرصة الاستفادة من الخدمات المقدمة من خلال الموقع الالكتروني.

تدعم كافة مؤسسات الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المواطن المصري في توفير كافة السبل التي تساعدة على المعيشية، ويقدم «الدستور» خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين 2020، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقع إلكتروني يقوم من خلاله المواطن المصري بإضافة مواليد لبطاقة التموين 2020، ويأتي دور الدولة في رفع كاهل العبء عن المواطنين بتقديم كافة المساعدات التي يحتاجها المواطن المصري في ظل أزمة فيروس كورونا.