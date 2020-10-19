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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

طرق معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
نعمات مدحت
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أيام قليلة تفصلنا عن انتخابات مجلس النواب 2020 التي من المقرر أن تنطلق في يوم 21 خارج مصر، و24 أكتوبر الجاري داخل مصر، حيث يترقب الكثير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، ويبحث الكثير عن طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ، خلال الساعات الماضية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن لجانهم وأرقامها وذلك مع قرب التصويت. 


معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات


الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت عبر موقعها الرسمي عبر الشبكة العنكبوتية خدمة معرفة مكان اللجنة الانتخابية حيث يقوم المواطن بالدخول عبر الرابط الآتي: elections.eg ثم يقوم المنتخب بإدخال الرقم القومي في خانة استعلام، وسيظهر جميع البيانات الخاصة من اسم المحافظة والقسم التابع له المنتخب، والعنوان، ثم رقم اللجنة الفرعية، ورقمه في الكشوف الانتخابية، كما يمكن للمواطن الاتصال برقم 141 عبر أي خط أرضي أو محمول، أو إرسال رسالة نصية لـ 5151 مكتوب فيها الرقم القومي.

 

موعد انتخابات مجلس النواب 2020


ويشار إلي أن ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 سينطلق في 21 أكتوبر الجاري خارج مصر، ويوم 24 داخل مصر، ومن المقرر أن يبدأ يومي 19 ، و20 أكتوبر الجاري طباعة بطاقات الاقتراع للمصريين المقيمين في الخارج الذين سجلوا بياناتهم عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمي عبر الشبكة العنكبوتية وفقا لما أعلنته محكمة النقض في تصريحات صحفية، ثم يقوم المتخب بطباعة بطاقة إبدأ الرأي ويقوم بارسالها إلى مقر البعثة الدبلوماسية التابع لها.


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استعلم من هنا.. الهيئة الوطنية للانتخابات 2020 رابط الموقع الرسمي



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