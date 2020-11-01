8740 إصابة جديدة بكورونا في هولندا

سجلت هولندا 8740 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع اجمالي الإصابات فيها إلى 360012 حالةً.وذكر المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة في بيان، أن حالات الوفيات الجديدة بلغت 39 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 7434 وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.