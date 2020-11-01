الرئاسة التونسية تنفي زيارة قيس سعيد لفرنسا

نفت رئاسة الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلامية حول زيارة غير معلنة يؤديها الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فرنسا.

وجاء في نص بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الأحد، أن ما يتم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية وفي عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول زيارة غير معلنة يؤديها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فرنسا لا أساس له من الصحة.

وكانت مواقع إخبارية ومنصات إعلامية تداولت أنباء تفيد بزيارة الرئيس التونسي إلى فرنسا على خلفية العملية الإرهابية التي وقعت بمدينة "نيس" الفرنسية.