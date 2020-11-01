الجزائر تعتمد 64 صحفيا أجنبيا لتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

قال عبد الحفيظ ميلاط، نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، إن عدد الصحفيين الأجانب المعتمدين لتغطية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 64 صحفيا.وأضاف ميلاط في تصريحات له اليوم إن "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبلت معظم طلبات الاعتماد الواردة من وسائل الإعلام الأجنبية مما يدل على انفتاح الجزائر على الإعلام".وأشار إلى أن هذا العدد الكبير الذي يمثل الصحافة الدولية بكل أنواعها المكتوبة والمسموعة والمرئية يأتي بالرغم من الأزمة الصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.وأوضح أن سلطة الانتخابات اعتمدت 1669 صحفيا من وسائل الإعلام الجزائرية لنقل مجريات العملية الانتخابية عبر مختلف الولايات، مؤكدا أنه تم توفير كل الظروف المادية واللوجستية لتمكين الصحفيين من أداء مهامهم بكل أريحية، مشيرا الى أنه تم منحهم بطاقات تسمح لهم بنقل الاخبار والمعلومات من مكان الحدث في كل ارجاء البلاد.وأكد أن هذا الاهتمام يأتي إدراكا من السلطة بأهمية الإعلام في نقل صوت الشعب والناخبين، خاصة وأن أنظار العالم متجهة اليوم نحو الجزائر التي تنظم أول عملية انتخابية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2019".