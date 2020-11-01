فوز قائمة «من أجل مصر» بالصعيد وغرب الدلتا في مرحلة انتخابات البرلمان الأولى

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، فوز القائمة الوطنية الموحدة "من أجل مصر" لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ في الجولة الأولى للمرحلة الأولى منها، والمشكلة من تحالف يضم 12 حزبًا سياسيًا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.وقال لاشين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية باتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" أن القائمة الموحدة "من أجل مصر"، والتي حصلت على رمز "كليوباترا" كرمز انتخابي لها، فازت قطاعى الدائرة الثانية وتمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، والرابعة وتضم (قطاع غرب الدلتا) لحصولها على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة