بدء مؤتمر «الوطنية للانتخابات» لإعلان نتائج جولة المرحلة الأولى لـ «النواب»

بدأ منذ قليل مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، لإعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، من مسرح التلفزيون بمبنى "ماسبيرو".وكانت انتخابات الجولة الأولى لانتخابات المرحلة الأولى قد عقدت في الداخل يومي 24، و25 أكتوبر الماضي، وفي الخارج أيام 21، و22، و23 من الشهر ذاته.ويحق للمرشحين خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في موعد أقصاه الثلاثاء القادم، على أن تقوم المحكمة بالفصل في الطعون خلال 10 أيام.