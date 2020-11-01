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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 موديلات عبايات سوداء لمناسبات 2021 (صور)

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:09 ص
العبايات
العبايات
هويدا سعيد
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ارتداء العبايات السوداء أصبح جزءا كبيرا من إطلالات كثير من الفتيات، حيث إنها مريحة وواسعة للبدن، بالإضافة إلى أن المظهر الجيد يعكس الكثير عن شخصيتك، وبحسب تصريحات خبيرة الموضة دينا إسماعيل لـ"الدستور".

حيث إن العبايات باللون الأسود هي أفضل خيار عملي، وتمنحك إطلالة مثالية وجذابة، مع موديلات بسيطة من دون الكثير من التطريزات، وهذا احدث العبايات السودة لعام 2021.

العباية السوداء منسدلة سادة
هذه العباية من الأساسيات في خزينة ملابسك، حيث إنها إطلالة سريعة، وشيك وغير متكلفة في الشكل، وهي مناسبة للعمل وتناسب هذا العباية مع الإكسسوارات البسيطة والأحذية مع شنطة متوسطة الحجم، وكعب عالي وهي من كولكشن "Alhiba D".

عبايات سوداء مع تطريزات نحاسية:
هذا العباية تستخدم في العمل وخاصة في المقابلات الهامة، حيث إنها تتميز بالرقي والبساطة، وهي عباية يمكن أن يكون الإطلالة بها من خلال حمل شنطة صغيرة الحجم فاتحة اللون مع حذاء كعب أرضي مع حجاب باللون الأوف وايت كي يتناسب مع التطريزات التي في العباية وهي من كولكشن "Ns Abaya"

العباية المخصّرة مع أزرار معدنية:
هذا العباية تتميز بالبساطة أيضا، حيث إنها تزيدك أناقة حيث إنها تصلح للعمل أو الخروجات الهامة، وتتميز هذا العباية بأنها منسدلة، ويتوسطها حزام الخصر، مع الأزرار المعدنية على كلا الجانبين وهي تكشف القدمين من الأمام، وهي مناسبة مع الفتيات طويلة القامة، وتكون الإطلالة بهذا العباية إلى حذاء كلاسيكي أنيق، عالي أو أرضي حسب رغبتك وهي من كولكشن "Kolfa".

العبايات الهندسية:
صبحت العبايات مع الرسومات الهندسية من أكثر التصاميم التي أصبحنا نشاهدها بموضة العبايات، تمنحك اللوك العملي والجاد الذي تبحثين عنه، وهذه العباية من كولكشن لارين عبايه Lareen Abaya.

عبايات سوداء باللوك الرسمي
أنسب ما يمنحك اللوك الجاد والرسمي هو اختيار العبايات السوداء المزودة بالنقوشات من نفس اللون على العباية نفسها، من دون تطريزات كثير.
العبايات
العبايات
العبايات
5 موديلات عبايات سوداء لمناسبات 2021 (صور)
العبايات
العبايات
العبايات
5 موديلات عبايات سوداء لمناسبات 2021 (صور)

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