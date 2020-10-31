«أكلة اليوم».. فاصوليا خضراء باللحم

المقادير

طريقة التحضير

يعتبر الحصول على وجبة للغذاء من الأمور التى تشغل بال كثيرين، خاصة العرائس الجدد والمغتربين.وفي هذا التقرير تقدم الشيف عظيمة حمدي، طريقة سهلة لإعداد وجبة الفاصوليا الخضراء باللحم، حيث تتسم بالسهولة والمذاق الجيد.- اللحم: نصف كيلو- بقدونس: 3 ملاعق كبيرة (مفروم)- الماء: 2 كوب- معجون الطماطم: علبة- البصل: 1 حبة (مفروم)- الفاصوليا الخضراء: نصف كيلو- زيت الزيتون: 3 ملاعق كبيرة- ملح: حسب الرغبة- فلفل أسود: حسب الرغبة- الثوم: حسب الرغبةنسخن الزيت في قدر على نار متوسطة ونشوّح اللحمة فيه حتى تصبح بنيّة اللون.نسكب الماء، ومعجون الطماطم في قدر على النار ونحرك المكوّنات حتى الغليان.نضيف اللحم المشوح والبقدونس المفروم والثوم مع التقليب المستمر.نغطي خليط المكوّنات السابق ونتركه على النار لمدة ساعتين.نقطع قرون الفاصولياء إلى قطع طوليّة ثمّ نغسلها ونصفّيها.نقلي البصل المفروم بزيت الزيتون الساخن ثمّ نضيف قطع الفاصولياء ونتركها على النار لمدة 10 دقائق.نسكب خليط اللحم على قدر الفاصولياء ونترك المكوّنات تغلي مع بعضها لمدة 10 دقائق ثمّ نتركها تنضج على نار هادئة.نضع الفاصولياء الخضراء باللحمة في طبق ثمّ نقدمها ساخنة إلى جانب الأرز المفلفل.