مصرع طيارين اثنين في سقوط طائرة عسكرية بالعراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي عن سقوط طائرة عسكرية في قضاء بلد، بسبب خلل فني، ما أدى إلى مصرع الطيار ومساعده.وذكرت الخلية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم السبت: "أثناء واجباتها الاعتيادية، حدث خلل فني في الطائرة (سزنا كرفان 172)، ما أدى إلى احتراقها وسقوطها في قضاء بلد في منطقة سيد محمد غير المأهولة".وأوضحت أن الحادث أدى إلى مصرع المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول.