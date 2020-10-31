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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 محافظة القاهرة

السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:44 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
نعمات مدحت
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يرغب الكثير من المواطنين الحريصين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، من سكان القاهرة في معرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020 محافظة القاهرة، وذلك بالبحث عنها عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حيث تجري الآن الاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات  في الداخل والخارج للمصريين والتي من المفترض أن تضم 13 محافظة بعد إجرائها في 14 محافظة.

13 محافظة في انتخابات مجلس النواب 2020

ومن المقرر أن تجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، حيث تم تقسيم محافظة القاهرة وفق القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي تم اعتماده مؤخرًا إلى 19 دائرة انتخابية حيث أصبح مخصص لها 31 مقعدًا.

موعد انتخابات مجلس النواب 2020 محافظة القاهرة

وتبدأ انتخابات المرحلة الثانية للمصريين في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 4، 5، 6، نوفمبر المقبل الجولة الأولي، وتجري في الـ 13 محافظة بما فيها القاهرة يومي السبت والأحد 7، 8، نوفمبر المقبل، ومن المقرر إعلان النتيجة يوم 15 نوفمبر.

موعد انتخابات مجلس النواب إعادة المرحلة الثانية 2020

ومن المقرر أن تجري انتخابات مجلس النواب 2020 في الإعادة للمرحلة الثانية للمصريين في الخارج  أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، وفي الداخل يومي 7 و8 ديسمبر 2020، ومن المقرر أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات يوم 14 ديسمبر 2020، وفقا لما أعلنته الهيئة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت موعد 3 نوفمبر للطعن على قرار الهيئة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام، وذلك اعتبارًا من يوم  4  وحتى يوم 13 نوفمبر.

وبعد معرفة موعد انتخابات مجلس النواب 2020 محافظة القاهرة، يشار إلى أن نتيجة انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، ستعلن غدًا الأحد  الموافق الأول من نوفمبر 2020 وذلك بمسرح التليفزيون بمبنى ماسبيرو.

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