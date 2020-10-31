الأمم المتحدة ومفوض الاتحاد الإفريقي يدعوان لانتخابات هادئة

اختتم جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، زيارة استغرقت ثلاثة أيام لأفريقيا الوسطي، كجزء من مهمة مشتركة مع إسماعيل شرقي، مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن، وكذلك رئيس الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا جيلبرتو دا بيدادي فيريسيمو.وعقد المبعوثون الثلاثة اجتماعا مع الرئيس والمسؤولين الحكوميين ومجموعة واسعة من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لمناقشة العملية الانتخابية وتنفيذ الاتفاق السياسي الموقع العام الماضي.ودعا المبعوثون الثلاثة أصحاب المصلحة الوطنيين إلى تعزيز الحوار والتوافق من أجل إجراء انتخابات سلمية وحرة وشاملة وشفافة مؤكدين على أن الاتفاق السياسي يظل الإطار الأساسي لاستعادة واستدامة السلام في البلاد.