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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

في ذكرى رحيله..7 مسرحيات كتبها مصطفى محمود

السبت 31/أكتوبر/2020 - 01:55 م
الدكتور مصطفى محمود
الدكتور مصطفى محمود
محمد قدري
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تحل اليوم الذكرى الحادية عشرة على رحيل الدكتور مصطفى محمود الطبيب الذي قدم أحد أهم البرامج خلال القرن الماضي"العلم والإيمان".

وخلال رحلة العالم البحثية أصدر فيها عشرات الكتب والروايات والقصص القصيرة، واختص عالم الفن بـ 7 مسرحيات.

قدم مسرحية"الإسكندر الأكبر" من 4 فصول، تحكي حياة الإسكندر الأكبر من وجهة نظره الكاتب، ويرى الكاتب أن نهايته كانت بسبب غروره وأطماعه، أخراج حسين جمعة، بطولة كرم مطاوع.

وكتب مسرحية "الزلزال" بعد قرار منعه من الصحافة، وذكر مصطفى محمود فيما بعد أنه كتبها لانتقاد نظام جمال عبد الناصر، ومسرحية الإنسان والظل وتدور عن رجل قانون ظالم، وذكر مصطفى محمود فيما بعد أنه كتبها لانتقاد نظام جمال عبد الناصر.

من مسرحياته"الشيطان يسكن في بيتنا"، عن شيخ صوفي يلتقي بممثلة إغراء تدخل خيمته، مُثلت في مسارح القاهرة سنة 1977 من إخراج حسن عبد السلام.

وقدم مسرحية "الزعيم أو غوما" من ثلاث فصول تتحدث عن البطل غوما المحمودي من عرب القبائل القاطنة بليبيا، كما كتب مسرحية "جهنم الصغرى" من فصلين، عن مقاول مليونير، وبالرغم من غناه إلا أنه وأسرته يعيشون في مشاكل دائمة والسابعة كانت "زيارة للجنة والنار".

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