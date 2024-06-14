الاتحاد الأوروبى: نعمل مع مصر والأردن لتهدئة الوضع فى غزة

قال لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة غير مُلزِم للأطراف كافة، معقبًا: "نعمل مع مصر والأردن وشركائنا في المنطقة لتهدئة الوضع بالقطاع".

وأضاف ميجيل، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي يعاني انقسامات بداخله تحول دون تهدئة الأوضاع بالمنطقة.

تطور الموقف الأوروبي بشأن غزة

وطالب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بإيجاد طرق مناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية إقليمية فقط بل قضية دولية أيضًا.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن هناك تطورًا كبيرًا في الموقف الأوروبي منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.