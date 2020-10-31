سيدة فى دعوى طلاق: زوجى مريض نفسى وحاول الانتحار

نتحار عدة مرات ورفضه البحث عن عمل.

وقالت نجلاء فى دعواها رقم ٥٠١١ لسنة ٢٠٢٠: تزوجته منذ خمس سنوات وأثمرت الزبجة عن إنجاب طفل، لتدب خلافات ومشاكل بسبب رفضه العمل والاعتماد فى كل متطلبات حياتنا على والدته، التى نسكن معها بنفس الشقة.وتابعت: تحملت كل شى من أجل طفلى لكن انقلبت حياتنا رأسا على عقب وفاه حماتى وانقطع مصدر الدخل الوحيد، وظل زوجى يعيش بحالة نفسية سيئة ودائم البكاء لفراقها وحاول الانتحار عدة مرات واستمر الحال على هذا الوضع لمدة سنة ونصف اضطررت فيها لبيع كل مصوغاتى للانفاق على المنزل وحاولت معه بكل الطرق ليخرج للبحث عن عمل لكن بلا جدوى، وتدهور بنا الحال وأصبحت الديون تلاحقنا، وبدأ يتعدى على بالضرب لأوفر له طعام وثمن السجائر فاصطحبت نجلى وذهبت لمنزل والدى ولجأت لمحكمة الأسرة لتطليقى.