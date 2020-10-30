محمد حاتم يتألق على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة

حضر النجم محمد حاتم فعاليات ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، وتألق ببدلة توكسيدو سوداء وإكسسوارات بأول ظهور له على السجادة الحمراء المهرجان.وقال حاتم عن مشاركته في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، "منذ حضوري للمهرجان شاهدت أكثر من فيلم واعتقد ذلك هو الهدف الأساسي للمهرجانات السينمائية لذلك دائما ما أتواجد في المهرجانات؛ للمشاركة في المشاهدات والورش واستمتع بالتبادل الثقافي الذي يحدث وذلك ما يجذبني دائما في أي مهرجان".يذكر أن محمد حاتم قد شارك في مهرجان الجونة العام الماضي ببطولة فيلم "لما بنتولد" في عرضه العالمي الأول. ومؤخرا قد حصل عن دوره في الفيلم على جائزة أفضل ممثل من مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة وجائزة أفضل ممثل في مسابقة السينما المصرية التي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد حاتم مسلسل بخط الإيد وفي كل أسبوع يوم جمعة وممالك النار.