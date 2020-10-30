3256 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الجمعة، تسجيل 3 آلاف و256 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 215 ألفا و294 حالة.وذكر بيان أصدرته وزارة الصحة المغربية، أنه تم تسجيل 53 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3625 حالة، كما تم تسجيل 3014 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافي 177 ألفا و925 شخصا.