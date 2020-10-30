بشرى تتألق بفستان أسود شفاف فى ثامن أيام «الجونة السينمائى»

تألقت الفنانة بشرى بحفل افتتاح فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة بفستان أسود شفاف، مفتوح الصدر.وارتدت الفنانة فستانًا أسود من خامة "الشيفون" الشفاف مفتوح الصدر، طويلًا ذا أكمام طويلة، حيث أشاد الحاضرون بالفستان الذى وصفوه بالإطلالة الرقيقة.واستطاعت الفنانة الشابة أن تخطف الأنظار على مدار أيام المهرجان بإطلالتها المختلفة، والتى تنوعت بين الأبيض والأسود، ففي اليوم الأول علق البعض على فستانها والذى وصفوه بـ"ملاية السرير".فيما ارتدت بعد ذلك عددًا من الفساتين السوارية، تنوعت ما بين الستان والقطن، الأمر الذى أشاد به الحاضرون والمعجبون.