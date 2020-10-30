مرشحو 27 حزبا يواجهون 1558 مستقلا على المقاعد الفردية بالمرحلة الثانية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وذلك مع اقتراب بدء مرحلة الصمت الانتخابي بالمحافظات المقرر فيها عملية الاقتراع.وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.أما في نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الثانية بالنسبة للدائرة الأولى بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.وتشهد المرحلة الثانية منافسة شرسة في انتخابات القوائم بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد بين « القائمة الوطنية من أجل مصر» والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا من كافة الأطياف بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا بالمرحلة الأولي وقائمة «تحالف المستقلين»، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين «القائمة الوطنية من أجل مصر» أيضًا وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعدا.ويحتل حزب "مستقبل وطن" المرتبة الأولى في عدد المرشحين من الأحزاب بانتخابات المرحلة الثانية بواقع 132 مرشحًا، يليه حماة الوطن بـ58 مرشحًا، والوفد بـ 38 مرشحًا، والشعب الجمهوري بـ23 مرشحًا، والمؤتمر بـ20 مرشحًا، والحرية المصري بـ18 مرشحًا وتعتبر هذه الأحزاب الأوفر حظًا للحصد عدد كبير من المقاعد الفردية لتصدرهم قائمة الأحزاب المشاركة بالانتخابات.فيما تشارك عدد من الأحزاب بالمرحلة الثانية، بأقل من 18 مرشحًا، حيث يدفع الحركة الوطنية بـ13 مرشحًا، والجيل الديمقراطي بـ8 مرشحين، والتحرير المصري بـ 8، والمحافظين بـ8 مرشحًا، والمصريين الأحرار بـ6 مرشحين، وحزب النور السلفي بـ 6 مرشحين، والتجمع الوطني التقدمي بـ6 مرشحين، وأبناء مصر بـ5 مرشحين، العربي للعدل والمساواة بـ4 مرشحين، والنصر بـ3 مرشحين، والإصلاح والتنمية بـ3 مرشحين، والمصري الديمقراطي بـ3.كما دفع كل من أحزاب مصر المستقبل والغد ومصر القومي والمصريين بمرشحين اثنين.أما أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والصرح المصري وصوت الشعب، الأحرار الاشتراكيين، الأحرار الدستوريين، دفع كل منها بمرشح وحيد كأقل الأحزاب في عدد المرشحين.فيما ينافس 1558 من المستقلين في المرحلة الثانية بـ 13 محافظة من إجمالي 3096 مرشحًا على المقاعد الانتخابية بالمرحلتين بنسبة 78% من إجمالي المرشحين في جميع محافظات الجمهورية، والذي يصل عددهم إلى 4032 على المقاعد الفردية.