رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 30 أكتوبر 2020 الموافق 13 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مرشحو 27 حزبا يواجهون 1558 مستقلا على المقاعد الفردية بالمرحلة الثانية

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 01:17 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
إسلام نصير
طباعة
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق المرحلة الثانية من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، المزمع إجراؤها أيام 4 و5 و6 نوفمبر في الخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وذلك مع اقتراب بدء مرحلة الصمت الانتخابي بالمحافظات المقرر فيها عملية الاقتراع.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

أما في نظام القائمة تجرى الانتخابات في المرحلة الثانية بالنسبة للدائرة الأولى بقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا في الدائرة الثالثة "دائرة قطاع شرق الدلتا" ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا.

وتشهد المرحلة الثانية منافسة شرسة في انتخابات القوائم بدائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد بين « القائمة الوطنية من أجل مصر» والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا من كافة الأطياف بعد تحقيقهم نجاحًا كبيرًا بالمرحلة الأولي وقائمة «تحالف المستقلين»، أما في دائرة قطاع شرق الدلتا فتأتى المعركة بين «القائمة الوطنية من أجل مصر» أيضًا وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعدا.

ويحتل حزب "مستقبل وطن" المرتبة الأولى في عدد المرشحين من الأحزاب بانتخابات المرحلة الثانية بواقع 132 مرشحًا، يليه حماة الوطن بـ58 مرشحًا، والوفد بـ 38 مرشحًا، والشعب الجمهوري بـ23 مرشحًا، والمؤتمر بـ20 مرشحًا، والحرية المصري بـ18 مرشحًا وتعتبر هذه الأحزاب الأوفر حظًا للحصد عدد كبير من المقاعد الفردية لتصدرهم قائمة الأحزاب المشاركة بالانتخابات.

فيما تشارك عدد من الأحزاب بالمرحلة الثانية، بأقل من 18 مرشحًا، حيث يدفع الحركة الوطنية بـ13 مرشحًا، والجيل الديمقراطي بـ8 مرشحين، والتحرير المصري بـ 8، والمحافظين بـ8 مرشحًا، والمصريين الأحرار بـ6 مرشحين، وحزب النور السلفي بـ 6 مرشحين، والتجمع الوطني التقدمي بـ6 مرشحين، وأبناء مصر بـ5 مرشحين، العربي للعدل والمساواة بـ4 مرشحين، والنصر بـ3 مرشحين، والإصلاح والتنمية بـ3 مرشحين، والمصري الديمقراطي بـ3.

كما دفع كل من أحزاب مصر المستقبل والغد ومصر القومي والمصريين بمرشحين اثنين.

أما أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والصرح المصري وصوت الشعب، الأحرار الاشتراكيين، الأحرار الدستوريين، دفع كل منها بمرشح وحيد كأقل الأحزاب في عدد المرشحين.

فيما ينافس 1558 من المستقلين في المرحلة الثانية بـ 13 محافظة من إجمالي 3096 مرشحًا على المقاعد الانتخابية بالمرحلتين بنسبة 78% من إجمالي المرشحين في جميع محافظات الجمهورية، والذي يصل عددهم إلى 4032 على المقاعد الفردية.

موضوعات متعلقة

إصابة الإخوانى الأجير محمد ناصر بكورونا

رابط نتيجة معادلة كلية التجارة 2020

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

مدرسة تهدد أولياء الأمور بـ«فضح أبنائهم» إذا لم يسددوا المصروفات

الصور

image description

حملات لإزالة إشغالات وحواجز خرسانية من شوارع أسيوط

image description

محافظ أسيوط: رصف شوارع بالقوصية ضمن خطة التطوير

image description

حلاوة زمان.. من أيام الملكية رحلة عائلة «عثمان» مع حلويات المولد

image description

أسيوط تناقش تطوير المستشفيات المركزية

image description

شارع 306 يتزين بألوان التنورة احتفالًا بالمولد النبوى الشريف (صور)

الأكثر قراءة

حقيقة فرض زيادات فى أسعار فواتير استهلاك الكهرباء

تفاصيل احتجاز مواطنين مصريين في مطار أديس أبابا

تركنى خوفًا من العدوى.. معاناة مريضات البهاق مع الوصم والتنمّر

رسميا.. تأجيل مباراتي الزمالك والرجاء والنهائي الأفريقي

إنفوجراف

image description

هجوم نيس الإرهابي في سطور (إنفوجراف)

image description

5 معلومات عن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا (إنفوجراف)

image description

رمضان صبحي.. لا أكذب ولكني أتجمل (إنفوجراف)

image description

ليبيا: وقف إطلاق النار (إنفوجراف)

نجم الساعة

أبطال «نجيب زاهى زركش»: يجمع الأسرة المصرية فى رمضان 2021

منوعات

حظر تدخين الشيشة في الأماكن العامة بروسيا

ارتفاع ضحايا إعصار «زيتا» في أمريكا لـ6 أشخاص

خبير روسي: حيوان المنك يمكن أن يكون ناقلا لكورونا

تحديد المصدر الرئيسى لعدوى كورونا

أيام زمان

«حكايات أهل الهوا».. قصة آمال فهمي مع فطير الضفادع وخطاب أنقذ حياة عبدالوهاب

حاربتها كثيرًا وبكت بحرارة بعدها.. تفاصيل أول قُبلة لماجدة في السينما

«جوارديولا الغلابة فى فيلم».. كواليس إنتاج قصة حياة رضا عبدالعال

«سمك بوري وحلوى»..كيف احتفل الفاطميون بالموالد؟

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: «عيال حبيبة».. تعريف آخر لزمن الفن الجميل
ماجد حبته
أزمة فرنسا
د. محمد عفيفي
أقباط ومسلمون.. المشترك الشعبى «٢-2»
جمال طه
المشكلة الليبية بين جهود التسوية وتحدى أمراء الحرب
المزيد

الثقافة

«البقية في حياة شخص آخر»..ديوان جديد للعراقى عامر الطيب

الملكية الفكرية وصون التراث الثقافي غير المادي.. ندوة بالأعلى للثقافة

«كوكاتوغرافيا» معرض للفنان محمد المصري بجاليري أبونتو

«بيت الشعر» يحيي ذكرى رحيل لويس عوض ويحتفي بالشعر اللبناني